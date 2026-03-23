Токаев принял посла ОАЭ в Казахстане

«Президент заявил о совпадении позиций двух стран по ключевым вопросам международной повестки. Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке, в том числе продолжающимися бомбардировками со стороны Ирана территории ОАЭ. Он напомнил, что Казахстан одним из первых государств выступил с осуждением вооруженных атак на гражданскую инфраструктуру этой страны, о чем было заявлено в ходе телефонного разговора с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном», — говорится в сообщении.