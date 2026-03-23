«Снимки подтвердили». Последствия удара Ирана по базе США встревожили Запад

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Иран поразил элементы американской системы противовоздушной обороны Patriot в Бахрейне, пишет Military Watch Magazine.

Источник: AP 2024

«Спутниковые снимки подтвердили, что иранские удары уничтожили несколько частей зенитного ракетного комплекса MIM-104 Patriot на авиабазе Риффа в Бахрейне, а также повредили два укрепленных укрытия на объекте», — говорится в материале.

Издание отмечает, что страны Персидского залива, эксплуатирующие комплексы, стали использовать не два, а три перехватчика против одной иранской ракеты. По данным журнала, это выглядит как попытка компенсировать маленькую вероятность перехвата.

«Провал Patriot последовал за многочисленными сообщениями из бахрейнских источников о проблемах зенитных ракет и их попадании в жилые районы», — сообщается в публикации.

В четверг телеканал Press TV со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции сообщил, что ВМС КСИР нанесли удары по американским базам в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне.

Кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет четвертую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.

