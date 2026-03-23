«Снимки подтвердили». Последствия удара Ирана по базе США встревожили Запад

Кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет четвертую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.