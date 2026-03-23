Трамп объявил о пятидневном моратории на удары по Ирану

«Провели очень хорошие и продуктивные переговоры о возможности полного завершения боевых действий на Ближнем Востоке с нашей стороны. Исходя из характера и тона этих переговоров — содержательных, подробных и конструктивных — которые будут продолжаться в течение всей недели, я поручил Пентагону отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней. При условии успешного завершения текущих встреч и обсуждений», — сообщил Трамп в Truth Social.