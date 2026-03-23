В Калининградской области начали формировать реестр местных брендов

Источник: "Российская газета"

Десять предпринимателей вошли в новый реестр региональных брендов, который создают по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Как сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области, включение в перечень поможет местному бизнесу продвигать свои товары и услуги и более оперативно получать меры господдержки.

Так, например, в реестр уже вошли калининградские производители марципана, нижнего белья и парфюмерии.

Важно, чтобы концепция бренда была связана с историей и культурой Янтарного края, способствовала его популяризации и развитию. Обязательное условие для предпринимателя — наличие зарегистрированного товарного знака и производства непосредственно в регионе.

В центре поддержки предпринимательства Калининградской области добавили, что пополнить список брендов не смогут производители табака и никотинсодержащей продукции; оружия, его частей и патронов; а также компании, изготавливающие отдельные сырьевые товары по кодам единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.