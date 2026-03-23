Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США могут пригласить Лукашенко в Белый дом или Мар-а-Лаго

США рассматривают возможность приглашения президента Беларуси Александра Лукашенко на встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом, сообщил изданию Financial Times спецпосланник президента США Джон Коул. По его словам, внутренние дискуссии о приглашении лидера Дональдом Трампом велись «в течение нескольких месяцев», но еще ничего не решено окончательно.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«Нам еще предстоит проделать большую работу, чтобы добиться этого, но я думаю, мы добьемся своего», — сказал Коул.

Джон Коул отказался сообщить, какие предварительные условия могут быть выдвинуты для встречи. «В конечном итоге это зависит от президента», — сказал он. Встреча может состояться либо в Белом доме, либо в резиденции президента США в Мар-а-Лаго, пишет FT.

На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко провел очередные переговоры с посланником президента США Джоном Коулом. По итогам встречи белорусский лидер сообщил, что американская делегация передала ему предложение президента Дональда Трампа встретиться с ним в США. Лукашенко также заявил, что его американский коллега предлагает ему «большую сделку».

