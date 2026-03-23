СМИ: Япония может послать свои войска на Ближний Восток

Японская технология траления мин — лучшая в мире. В случае полного прекращения огня встал бы вопрос о разминировании (Ормузского пролива)… тогда мы могли бы рассмотреть этот вариант (отправку японских войск).
В понедельник, комментируя слова Мотэги, главный секретарь Кабмина Минору Кихара заявил, что сейчас Токио не планирует никаких конкретных мер, сообщает издание Financial Post. Он подчеркнул, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити на встрече с Дональдом Трампом в прошлый четверг воздержалась от конкретных обязательств в отношении усилий по обеспечению безопасности морского судоходства на Ближнем Востоке. «Япония будет поддерживать связь с соответствующими странами, тщательно оценивать текущую ситуацию и рассматривать необходимые меры», — пояснил Кихара на брифинге для прессы.
Ее первой зарубежной военной операцией со времен Второй мировой войны стала отправка шести кораблей-тральщиков в Персидский залив в апреле 1991 года. Это произошло более чем через месяц после того, как США закончили операцию «Буря в пустыне», завершившую войну в Персидском заливе.
Как напоминает издание Arab News, военные действия Японии ограничены ее пацифистской конституцией, принятой после Второй мировой войны. Однако национальное законодательство о безопасности 2015 года позволяют Японии использовать свои силы самообороны за рубежом, если нападение, в том числе на близкого партнера по безопасности, угрожает выживанию Японии и других средств для борьбы с этим нет.
Согласно опросу газеты Yomiuri, против такого шага высказались 67% опрошенных, а по данным ANN — 52%.