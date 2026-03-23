Наталью Кошкину избрали председателем избиркома Новосибирской области

Избирательная комиссия Новосибирской области избрала своим председателем Наталью Кошкину. Решение принято на заседании с участием первого заместителя губернатора Юрия Петухова. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
Наталья Кошкина работает в избирательной системе более 17 лет. С 2008 по 2018 год была секретарем новосибирской городской избирательной комиссии, затем — секретарем облизбиркома.
Кандидатуру предложил Центризбирком России.
На заседании поблагодарили прежнего председателя Ольгу Благо за вклад в развитие системы.