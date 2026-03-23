Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наталью Кошкину избрали председателем избиркома Новосибирской области

Она работает в избирательной системе 17 лет.

Источник: пресс-служба правительства Новосибирской области

Избирательная комиссия Новосибирской области избрала своим председателем Наталью Кошкину. Решение принято на заседании с участием первого заместителя губернатора Юрия Петухова. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Наталья Кошкина работает в избирательной системе более 17 лет. С 2008 по 2018 год была секретарем новосибирской городской избирательной комиссии, затем — секретарем облизбиркома.

Кандидатуру предложил Центризбирком России.

На заседании поблагодарили прежнего председателя Ольгу Благо за вклад в развитие системы.