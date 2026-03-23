Что определит мировую повестку на неделе 23−29 марта 2026 года: прогнозы экспертов

Ближний Восток
Вероятность быстрого и полного завершения боевых действий снижается — ни одна из сторон не готова к уступкам, считают эксперты.
Конфликт с Ираном затягивается
Мы увидим готовность Ирана идти навстречу США и посмотрим, насколько Соединенные Штаты действительно все еще способны наносить серьезный ущерб Ирану. Вероятность прекращения боевых действий между сторонами конфликта в ближайшее время крайне мала.
В ближайшие две недели следует ожидать наращивания интенсивности ударов. Причина проста: ни одна из сторон не достигла своих целей, а политическая цена остановки становится слишком высокой. В этих условиях логика конфликта подталкивает к дальнейшему повышению ставок. При этом речь не обязательно идет о наземной операции США, несмотря на рост ожиданий такого сценария.
Боевые действия смещаются в сторону более чувствительных целей — энергетики и логистики.
Удары по инфраструктуре усиливаются
Гораздо вероятнее и уже заметнее другое — переход к более разрушительным и чувствительным ударам, затрагивающим критическую инфраструктуру Ирана.
Уничтожение инфраструктуры компенсировать слишком быстро не получится.
Это означает долгосрочные последствия для экономики и восстановления региона.
Война бьет по нефти и запускает цепную реакцию на мировом рынке
Экономическое измерение войны тем временем выходит на первый план. Рост цен на нефть, давление на транспортные маршруты, угрозы инфраструктуре — все это превращает конфликт из локального военного противостояния в системный кризис с глобальными последствиями.
Есть большой потенциал финансовых потерь для нефтяных компаний, это касается и Катара, который понес серьезный ущерб в связи с иранским ответом. Удары КСИР наносятся и по объектам американских компаний, таких как Exxon Mobil. Перекрытие Ормузского пролива также влияет на международный рынок, делает топливо дороже.
Война на Ближнем Востоке превращается в фактор давления на мировую экономику, последствия которого будут только усиливаться.
Страны Залива втягиваются в конфликт
На этом фоне государства Залива — прежде всего Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар — уже фактически втягиваются в конфликт. Высылка иранских дипломатов, предоставление инфраструктуры США, усиление мер безопасности — все это признаки не нейтралитета, а осторожного участия при сохранении дипломатических каналов.
В этих условиях конфликт, по оценкам экспертов, будет расширяться — и ключевой вопрос уже не в сроках завершения противостояния, а в его масштабе.
Тупик или сценарий затяжной эскалации?
Таким образом, ближайшие недели вряд ли принесут развязку. Скорее, они зафиксируют новый этап — более жесткий, более затратный и менее предсказуемый. Главный вывод заключается в том, что регион уже вступил в затяжную фазу конфликта. И вопрос сегодня стоит не о том, как быстро он завершится, а о том, насколько далеко зайдёт его расширение.
Дональд Трамп не может сейчас выйти из этого конфликта, потому, что не достиг точки, которая позволила бы сделать это безопасно для репутации. Если он выйдет из него бесславно, это похоронит и его, и республиканцев. Иран демонстрирует непримиримость и готовность продолжать боевые действия до тех пор, пока США не осознают, что атаковать Иран было ошибкой и не предоставят гарантии безопасности, что мало достижимо.
Европа
По мнению эксперта, массовые протесты в Чехии против премьер-министра Андрея Бабиша могут быть связаны с более широкой политической борьбой в регионе. По словам Пятибратова, Бабиш считается политиком, который схож с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
Протесты в Чехии — как сигнал Орбану
Многие считают, что Венгрия, Словакия, и Чехия — это тройка государств, которые могли бы способствовать восстановлению контактов с Россией, и, соответственно, мешать Брюсселю поддерживать Украину.
Массовые выступления в Чехии происходят на фоне готовящихся выборов в Венгрии, где будет решаться вопрос, останется ли Орбан у власти или нет. Такие митинги в Чехии могут быть политической технологией по оказанию внешнего давления на Орбана. Через них подаются сигналы оппозиции в Венгрии.
Это усиливает напряжение перед выборами в Венгрии.
Выборы в Дании определят курс Гренландии
Внеочередные выборы в Дании — это попытка укрепить власть на фоне конфликта с США вокруг Гренландии. Ключевой вопрос — кто именно будет представлять Гренландию в парламенте и с какими позициями.
Результаты голосования определят баланс между независимостью и сохранением связей с Данией.
Как «дело Эпштейна» ударило по королевским семьям Европы
Пятибратов отмечает, что скандалы вокруг «дела Джеффри Эпштейна» продолжают затрагивать европейские королевские семьи. В Норвегии под давлением общества и руководства страны оказалась принцесса, связанная дружбой с Эпштейном, а в Великобритании резонанс сохраняется вокруг скандала с принцем Эндрю.
Это негативно влияет на рейтинги и подрывает доверие граждан к монархии в европейских странах.
США
Внутренняя политика США на этой неделе будет определяться подготовкой к выборам в Конгресс и последствиями конфликта на Ближнем Востоке.
Как война и рост цен на топливо повлияют на выборы
По оценке Пятибратова, предвыборная борьба между демократами и республиканцами обостряется на фоне военной кампании США. Демократы используют ситуацию как возможность усилить позиции, указывая на рост цен на топливо, отсутствие понятного выхода из конфликта и дополнительные экономические потери, которые сравнивают с «квазиналогом». Республиканцам приходится защищать решения администрации, объясняя рост цен временным фактором, однако их аргументы выглядят менее убедительными на фоне зависимости американцев от личного транспорта.
По оценке эксперта, «иранский фактор» сейчас работает в пользу демократов и усиливает давление на позиции республиканцев.
Миграционная политика и силовые меры Трампа усиливают противостояние между федеральной властью и штатами.
ICE Трампа против мигрантов
Действия Трампа в сфере борьбы с нелегальной миграцией усиливают разногласия внутри страны. Использование чрезвычайных полномочий и привлечение национальной гвардии вызывают критику, как чрезмерное вмешательство федеральной власти. Новым поводом для противостояния стало решение направить сотрудников ICE в аэропорты для усиления контроля и ускорения депортаций. Трамп объясняет это необходимостью повысить эффективность и безопасность, тогда как демократы считают меры чрезмерными и указывают, что они лишь усиливают недовольство среди населения.
Миграционная тема становится одной из ключевых в политическом поле и будет активно обсуждаться в США на этой неделе.
Скандал из-за слов конгрессмена о мусульманах
Скандальное заявление конгрессмена-республиканца о мусульманах стало частью предвыборной повестки, считает Пятибратов. Демократы используют ситуацию для критики оппонентов, поднимая тему исламофобии и указывают на отсутствие реакции внутри Республиканской партии. На фоне обострения ситуации с нелегальной миграцией и конфликта на Ближнем Востоке такие высказывания вызывают бурную дискуссию, учитывая значительное число мусульман в США и чувствительность темы для общества.