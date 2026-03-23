Пезешкиан опроверг слова Трампа о переговорах между США и Ираном

Иран и США не ведут никаких переговоров, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в своем телеграм-канале.
«Высказывания президента США звучат в контексте попыток снизить цены на энергоносители и выиграть время для реализации своих военных планов», — считает он.
Американский лидер Дональд Трамп ранее заявил, что по итогам двухдневных, «очень хороших и продуктивных» переговоров с Ираном поручил Пентагону прекратить удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней. По словам Трампа, Вашингтон и Тегеран обсуждали урегулирование военных действий на Ближнем Востоке.
Пезешкиан указал, что в последние дни Иран ведет переговоры только со странами Ближнего Востока, в частности с Оманом, чтобы обеспечить координацию и проход кораблей через Ормузский пролив. «Эти контакты являются открытыми, никаких секретных переговоров между Тегераном и Вашингтоном не ведется», — подчеркнул он.
Переговоров не было и не будет, заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР). Там выразили мнение, что при таком способе ведения Штатами «психологической войны» Ормузский пролив не вернется к довоенному состоянию и не произойдет затишья на энергетических рынках. Заявление Трампа в КСИР сочли «отступлением», которое происходит, потому что угрозы Ирана ответить на удары США по критически важной инфраструктуре «заслуживают доверия». Еще одним фактором там назвали давление на финансовые рынки на Западе из-за продолжающихся боевых действий.
Трамп 22 марта пригрозил уничтожить иранские электростанции, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. В Тегеране ответили, что в случае таких действий со стороны Штатов иранская сторона удары по всем американским объектам энергетической и информационной инфраструктуры на Ближнем Востоке.
Последние два дня цены на нефть держались выше $112 за баррель марки Brent, после слов Трампа о решении отложить удары, они резко упали до $97, но потом вернулись к уровню чуть более $100, свидетельствуют биржевые данные.