Пезешкиан опроверг слова Трампа о переговорах между США и Ираном

Переговоров не было и не будет, заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР). Там выразили мнение, что при таком способе ведения Штатами «психологической войны» Ормузский пролив не вернется к довоенному состоянию и не произойдет затишья на энергетических рынках. Заявление Трампа в КСИР сочли «отступлением», которое происходит, потому что угрозы Ирана ответить на удары США по критически важной инфраструктуре «заслуживают доверия». Еще одним фактором там назвали давление на финансовые рынки на Западе из-за продолжающихся боевых действий.