Из Администрации президента России в Ростовскую область: Дон получил замгубернатора

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 марта, ФедералПресс. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о кадровом решении. Дмитрий Шарков приходит в команду главы Дона.

«Дмитрий Шарков возвращается в Ростовскую область с должности в Администрации президента России и займет пост заместителя губернатора», — прокомментировал «ФедералПресс» Юрий Слюсарь.

Он будет заниматься вопросами внутренней и молодежной политики, а также коммуникациями. По слова губернатора Ростовской области, одна из основных задач — подготовка к выборам в Госдуму, которые пройдут в сентябре.

Ранее стало известно о проблемах с внутренней политики на уровне городов.

Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше