МИД Ирана: Трамп пытается выиграть время для военных планов США

Иран не ведет никаких переговоров с США, заявил иранский МИД. По утверждению ведомства, президент США Дональд Трамп объявил о продуктивных контактах сторон с целью снизить цены на энергоносители и выиграть время для реализации своих военных планов.

Источник: AP 2024

«Региональные страны выдвигают инициативы по снижению напряженности, и наш ответ на все из них ясен: мы не та сторона, которая начала эту войну, и все эти запросы следует направлять в Вашингтон», — говорится в сообщении иранского МИДа, которое приводит агентство Mehr.

Дональд Трамп сегодня заявил, что по итогам прошедших с Ираном в последние два дня контактов поручил Пентагону не наносить удары по иранской энергетической инфраструктуре в ближайшие пять дней. Дальнейшие решения будут зависеть от результатов «текущих встреч и обсуждений», пояснил американский президент.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше