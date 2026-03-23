Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД России оценил позицию Европы по атаке на газовоз «Арктик Метагаз»

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Россия рассматривает практики стран ЕС, которые не комментирует террористические атаки на СПГ-танкер «Арктик Метагаз» под российским флагом в Средиземном море, недопустимыми и грубо нарушающими Конвенцию ООН по морскому праву, Европа становится соучастником бесчинств Киева, заявил МИД РФ.

Источник: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

«Совершенно вопиющий случай нарушения международного права — террористическая атака безэкипажными катерами и беспилотниками на СПГ-танкер “Арктик Метагаз” под российским флагом в Средиземном море… В этом случае Европа становится не просто молчаливым свидетелем, но и непосредственным соучастником бесчинств киевского режима», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«Российская сторона рассматривает эти практики стран ЕС как неприемлемые, недопустимые, грубо нарушающие букву и дух Конвенции ООН по морскому праву 1982 года», — отмечается в сообщении.

Минтранс РФ 3 марта сообщил, что российский газовоз «Арктик Метагаз» был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, газовоз, перевозивший 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа, лишился хода и электропитания, на нем произошел пожар и взрыв газа. Всем 30 членам экипажа удалось спастись, пострадали двое моряков.

