«Пытается сохранить лицо»: политолог о моратории Трампа на удары по Ирану

Аналитик отметил, что переговоры сторон не афишируются в публичном поле, они ведутся через посредников других стран.
Неизвестно, о чем реально ведутся переговоры (по крайней мере, непрямые через посредников из других стран точно идут), и какие условия выдвигают стороны.
В Белом доме могли осознать, что ультиматум в адрес Тегерана был рискованным шагом, считает эксперт.
Ранее Дональд Трамп поставил условие Тегерану — если Ормузский пролив не будет открыт в течение 48 часов, США нанесут удары по энергетической инфраструктуре Иране. Тегеран в ответ предупредил о зеркальных атаках по объектам США и союзников на Ближнем Востоке.
Скорее всего, Трамп решил, что дал маху с этим ультиматумом. Иран его не выполнит, а реализация угроз вызовет тяжелую эскалацию в регионе. Возможно, союзники, которые пострадают больше всего от ответных ударов Ирана, смогли убедить Трампа сдать назад, а он постарался при этом максимально «сохранить лицо».
Ранее стало известно, что Дональд Трамп объявил о пятидневном моратории на удары по Ирану. В Truth Social президент США написал, что поручил Пентагону отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней при условии успешного завершения текущих встреч и обсуждений.