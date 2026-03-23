Юрий Станкевич: свои уставы пусть оставляют дома

Государственная Дума приняла пакет законопроектов, направленных на усиление контроля в сфере трудовой миграции. Документы стали очередным этапом формирования комплексной системы надзора за пребыванием и занятостью иностранных граждан в России, которая выстраивается парламентом на протяжении последних двух лет. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Согласно принятым нормам, трудовые мигранты будут обязаны обеспечивать себя и членов своей семьи, проживающих в России, на уровне, установленном в конкретном регионе, а также вносить фиксированный авансовый платёж за каждого. В случае невыполнения этих условий патент или разрешение на работу может быть аннулировано либо не выдано, а срок пребывания в стране — сокращён.
Кроме того, на налоговые органы и МВД возлагается обязанность по проверке наличия доходов у иностранных граждан. Предусматривается, что дети иностранных граждан, находящихся в России с целью заработка, должны будут покинуть страну в течение 30 дней после достижения 18-летия. Также основанием для отказа или аннулирования разрешения на временное проживание либо вида на жительство станет осуществление трудовой деятельности менее 10 месяцев в течение года. Для ряда категорий мигрантов увеличивается размер ежемесячных фиксированных авансовых платежей.
Депутат Государственной Думы от Нижегородской области Юрий Станкевич подчеркнул, что принятые решения направлены на повышение прозрачности и законности пребывания иностранных граждан в России.
«Принимаемые на федеральном уровне решения позволят осуществлять более эффективный контроль за трудовыми мигрантами и их доходами, а также законностью их пребывания в нашей стране. Каждый иностранец, приезжающий в Россию, должен понимать: наше гостеприимство находится в прямой зависимости от меры уважения гостей к традициям и нравственным ориентирам великой страны. Свои уставы пусть оставляют дома», — заявил парламентарий.