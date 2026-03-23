Депутат Андрей Мелин досрочно покидает Заксобрание Нижегородской области

Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Андрея Мелина готовятся рассмотреть в Законодательном Собрании Нижегородской области. Соответствующее решение обсудили 23 марта на заседании профильного комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления и регламенту. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.
Как пояснил председатель комитета Владимир Паков, парламентарий сам подал заявление о сложении мандата. Это связано с его переходом на новую должность — Мелин возглавит местное самоуправление Починковского муниципального округа. Окончательное решение депутаты примут на заседании Заксобрания 27 марта.
Андрей Мелин получил мандат в 2023 году после того, как его предшественник Игорь Седых перешел на работу в региональное правительство. Ранее Мелин уже работал в Починковском округе и возглавлял Совет депутатов, а сейчас руководит местным физкультурно-оздоровительным комплексом.