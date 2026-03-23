Политолог раскрыл, почему США могут отказаться от захвата иранского острова

The Jerusalem Post опубликовала статью, в которой говорится об ускорении переброски подразделений Корпуса морской пехоты и ВМС США на Ближний Восток и рассмотрении Трампом возможности проведения наземной операции по захвату иранского острова Харк.
Специалист по Ближнему Востоку Кирилл Семенов считает, что операция по захвату острова может оказаться достаточно сложной для США.
Остров находится в глубине залива, к нему можно подобраться, прорвав иранские позиции в самом Ормузском проливе. Поэтому, честно говоря, не вижу каких-то перспектив для американцев в этой операции.
Аналитик считает, что Иран может осуществить свою угрозу — у страны есть необходимые для этого ресурсы.
Заминировать пролив иранцы могут, у них есть бесконтактные средства минирования. То есть не надо выводить в Ормузский пролив корабли с минами — Тегеран может использовать для своих целей различные реактивные системы минирования дистанционно.