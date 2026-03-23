Политолог раскрыл, почему США могут отказаться от захвата иранского острова

Израильская газета The Jerusalem Post сообщила, что американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность наземной операции по захвату острова Харк. Политолог Кирилл Семенов в интервью Новостям Mail рассказал, готовы ли США к вторжению на остров и как Иран может ответить на подобные действия.

Кирилл Семенов
Кирилл Семенов
Политолог
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

The Jerusalem Post опубликовала статью, в которой говорится об ускорении переброски подразделений Корпуса морской пехоты и ВМС США на Ближний Восток и рассмотрении Трампом возможности проведения наземной операции по захвату иранского острова Харк.

Специалист по Ближнему Востоку Кирилл Семенов считает, что операция по захвату острова может оказаться достаточно сложной для США.

Остров находится в глубине залива, к нему можно подобраться, прорвав иранские позиции в самом Ормузском проливе. Поэтому, честно говоря, не вижу каких-то перспектив для американцев в этой операции.

Позже Совет по обороне Ирана заявил, что военные заминируют все морские пути в Персидском заливе, если США решат проводить наземную операцию на побережье или иранских островах.

Аналитик считает, что Иран может осуществить свою угрозу — у страны есть необходимые для этого ресурсы.

Заминировать пролив иранцы могут, у них есть бесконтактные средства минирования. То есть не надо выводить в Ормузский пролив корабли с минами — Тегеран может использовать для своих целей различные реактивные системы минирования дистанционно.

Ранее газета Washington Post со ссылкой источники сообщила, что США и Израиль все больше рассматривают борьбу за контроль над Ормузским проливом и ключевыми энергетическими объектами как возможную развязку военного конфликта с Ираном.

