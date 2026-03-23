Эксперт раскрыл, ответит ли Киев за прослушку главы МИД Венгрии

Украина сможет избежать наказания за нелегальное прослушивание разговоров главы МИД Венгрии Петера Сийярто, если премьер-министр страны Виктор Орбан покинет свой пост. Если же этого не произойдет, то Киев и Будапешт ждет ухудшение отношений. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал научный руководитель Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт отметил, что перспективы отношений Украины и Венгрии во многом определятся по итогам парламентских выборов в Венгрии 12 апреля. По словам собеседника NEWS.ru, если Орбан останется на посту главы правительства, то, скорее всего, приложит усилия для привлечения к ответственности тех, кто прослушивал телефон Сийярто. «Будет медийная кампания. Это станет еще одним фактором обострения венгерско-украинских отношений, которые и так являются довольно напряженными», — объяснил Кортунов.

Он добавил, что если в выборной гонке победит конкурент Виктора Орбана — глава оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр, то про прослушку забудут. Политолог уточнил, что формально процедуры расследования будут соблюдены, но к последствиям они не приведут. Кортунов допустил, что правительство Мадьяра, напротив, будет стремиться к укреплению связей с Киевом.

Эксперт обратил внимание, что в ЕС, когда Венгрия инициирует проведение расследования, дело не поддержат. Он добавил, что даже в случае, если бы отношение к Венгрии было хорошим и инцидент с прослушкой был единственным между Будапештом и Киевом, разбирательства завершились бы неформальными извинениями. Кортунов отметил, что Орбан будет использовать случай с прослушкой в качестве примера неприемлемых действий Киева.

Ранее Венгрия обвинила иностранную разведку в прослушке телефона министра иностранных дел страны Петера Сийярто. Представитель кабмина опубликовал запись, которая свидетельствует, что журналист Сабольч Пани признался в передаче номера политика зарубежным спецслужбам для отслеживания звонков.

Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью.
