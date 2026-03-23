Эксперт раскрыл, ответит ли Киев за прослушку главы МИД Венгрии

Эксперт обратил внимание, что в ЕС, когда Венгрия инициирует проведение расследования, дело не поддержат. Он добавил, что даже в случае, если бы отношение к Венгрии было хорошим и инцидент с прослушкой был единственным между Будапештом и Киевом, разбирательства завершились бы неформальными извинениями. Кортунов отметил, что Орбан будет использовать случай с прослушкой в качестве примера неприемлемых действий Киева.