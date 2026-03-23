В Швеции требуют продления ареста российского капитана сухогруза Caffa

СТОКГОЛЬМ, 23 марта. /ТАСС/. Шведская прокуратура потребовала продления содержания под стражей арестованного в королевстве капитана сухогруза Caffa, который является гражданином РФ. Об этом сообщает агентство ТТ.

Капитан задержан по подозрению в использовании поддельных морских сертификатов.

Ранее российское посольство запрашивало встречу с задержанным, против чего выступила прокуратура. «Конечно, это решение суда, но я не считаю его уместным», — заявил возглавляющий предварительное расследование старший прокурор Адриен Комбье-Хогг.

Капитан также подозревается в нарушении Закона о морском судоходстве и Закона о безопасности судов.

Посольство России в Швеции поддерживает связь с властями в связи с задержанием сухогруза Caffa под гвинейским флагом у берегов Треллеборга на юге королевства 6 марта. На борту судна находятся 10 граждан РФ. По информации телеканала SVT, судно следовало из Касабланки (Марокко) в Санкт-Петербург.