В Швеции требуют продления ареста российского капитана сухогруза Caffa

Посольство России в Швеции поддерживает связь с властями в связи с задержанием сухогруза Caffa под гвинейским флагом у берегов Треллеборга на юге королевства 6 марта. На борту судна находятся 10 граждан РФ. По информации телеканала SVT, судно следовало из Касабланки (Марокко) в Санкт-Петербург.