Замгубернатора Егор Поляков награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Егор Поляков родился 20 августа 1977 года в Ленинграде. В 1999 году окончил Университет экономики и финансов по специальности «Финансовый менеджмент». В 2000—2003 гг. занимал пост советника вице-губернатора Санкт-Петербурга — председателя КУГИ по экономике. В 2004 году был консультантом в Главном контрольном управлении Администрации Президента РФ. В 2004—2008 гг. —начальник управления учета имущества, оценки, аудита и контроля Росимущества. В 2009—2010 гг. — секретарь наблюдательного совета ГК «Автодор». В 2010—2012 гг. — руководитель контрольного комитета города Москвы. С 2012 по 2018 гг. отвечал за финансы, стратегию, риски, информатизацию, работу с дефолтными сделками в должности заместителя генерального директора по финансам Росагролизинга.