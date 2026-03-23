Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Заксобрании Нижегородской области станет одним депутатом меньше: Андрей Мелин ушел в муниципальную власть

ПОЧИНКИ, 23 марта, ФедералПресс. Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Андрей Мелин досрочно складывает свои полномочия. Это связано с его избранием на пост главы местного самоуправления Починковского округа. На этом посту он сменил Михаила Ларина. Информация о новом руководителе уже опубликована на официальном сайте администрации.

23 марта профильный комитет регионального парламента рекомендовал одобрить заявление Мелина о сложении полномочий по собственному желанию. Окончательное решение будет принято на заседании парламента 27 марта.

Из биографии народного избранника известно, что Андрей Мелин стал депутатом Заксобрания в 2023 году, получив мандат после Игоря Седых (который перешел в минсоцполитики). До этого он возглавлял Совет депутатов Починковского округа. В настоящее время он также является директором местного ФОКа.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, что зампред нижегородского правительства Иван Каргин ушел по собственному желанию. Его место временно занял министр транспорта Павел Саватеев, а врио главы минтранса назначен его бывший заместитель Андрей Ермолаев.

Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия.