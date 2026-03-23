В Заксобрании Нижегородской области станет одним депутатом меньше: Андрей Мелин ушел в муниципальную власть

23 марта профильный комитет регионального парламента рекомендовал одобрить заявление Мелина о сложении полномочий по собственному желанию. Окончательное решение будет принято на заседании парламента 27 марта.
Из биографии народного избранника известно, что Андрей Мелин стал депутатом Заксобрания в 2023 году, получив мандат после Игоря Седых (который перешел в минсоцполитики). До этого он возглавлял Совет депутатов Починковского округа. В настоящее время он также является директором местного ФОКа.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, что зампред нижегородского правительства Иван Каргин ушел по собственному желанию. Его место временно занял министр транспорта Павел Саватеев, а врио главы минтранса назначен его бывший заместитель Андрей Ермолаев.
Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия.