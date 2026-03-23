Лукашенко обратился к Ким Чен Ыну и раскрыл интересы связи Минска и КНДР

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к председателю государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну, сообщила пресс-служба президента.
Белорусский лидер от имени белорусов и себя лично поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на должность председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики. Лукашенко обратил внимание, что единогласно принятое Верховным Народным Собранием решение о переизбрании Ким Чен Ына отражает коллективную волю корейского народа и всестороннюю поддержку последовательного курса корейского лидера на укрепление самостоятельности страны и повышение благосостояния граждан.
Глава Беларуси выразил убежденность в том, что деятельность Ким Чен Ына на данном ответственном посту и далее будет содействовать развитию КНДР и процветанию ее народа.
Кроме того, Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Минска в активном расширении политических и экономических связей с Пхеньяном на разных уровнях.
