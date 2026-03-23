Лукашенко обратился к Ким Чен Ыну и раскрыл интересы связи Минска и КНДР

Лукашенко хочет расширить связи с Северной Кореей.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к председателю государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну, сообщила пресс-служба президента.

Белорусский лидер от имени белорусов и себя лично поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на должность председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики. Лукашенко обратил внимание, что единогласно принятое Верховным Народным Собранием решение о переизбрании Ким Чен Ына отражает коллективную волю корейского народа и всестороннюю поддержку последовательного курса корейского лидера на укрепление самостоятельности страны и повышение благосостояния граждан.

Глава Беларуси выразил убежденность в том, что деятельность Ким Чен Ына на данном ответственном посту и далее будет содействовать развитию КНДР и процветанию ее народа.

Кроме того, Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Минска в активном расширении политических и экономических связей с Пхеньяном на разных уровнях.

Тем временем белорусская таможня обратилась к властям Литвы после решения белорусского президента. Ранее «Комсомолка» писала о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о выезде застрявших в Беларуси литовских фур.

Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
