Roya News: Израиль при ударах по Ирану использует 50-летние авиабомбы

В ходе воздушных налетов на иранские военные объекты Израиль применяет боеприпасы, которые хранились на складах более 50 лет, сообщает иорданский канал Roya News со ссылкой на израильские СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что израильские ВВС для нанесения авиаударов по иранским военным позициям начали использовать бомбы, хранившиеся более 50 лет. Первоначально они предназначались для ударов по египетским военным базам до заключения мирного договора 1979 года. Официальные лица заявили, что бомбы были извлечены из секретного хранилища, осмотрены и признаны действующими.

Как отмечает Roya News, израильские военные охарактеризовали это решение как оперативное и экономически эффективное.

Выбор боеприпасов зависит от множества эксплуатационных факторов, и боеприпасы используются только после тщательной проверки, чтобы обеспечить безопасность персонала и эффективность в полевых условиях.

представитель Минобороны Израиля

Целью бомбардировок этими боеприпасами являются отдаленные районы Ирана, чтобы Израиль якобы мог свести к минимуму риск для мирного населения. Использование бомб 50-летней давности свидетельствует о том, что Израилю не приходится выбирать в условиях затяжного и усиливающегося конфликта, считает иорданский канал.