Roya News: Израиль при ударах по Ирану использует 50-летние авиабомбы

В статье говорится, что израильские ВВС для нанесения авиаударов по иранским военным позициям начали использовать бомбы, хранившиеся более 50 лет. Первоначально они предназначались для ударов по египетским военным базам до заключения мирного договора 1979 года. Официальные лица заявили, что бомбы были извлечены из секретного хранилища, осмотрены и признаны действующими.