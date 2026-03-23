Roya News: Израиль при ударах по Ирану использует 50-летние авиабомбы

В статье говорится, что израильские ВВС для нанесения авиаударов по иранским военным позициям начали использовать бомбы, хранившиеся более 50 лет. Первоначально они предназначались для ударов по египетским военным базам до заключения мирного договора 1979 года. Официальные лица заявили, что бомбы были извлечены из секретного хранилища, осмотрены и признаны действующими.
Как отмечает Roya News, израильские военные охарактеризовали это решение как оперативное и экономически эффективное.
Выбор боеприпасов зависит от множества эксплуатационных факторов, и боеприпасы используются только после тщательной проверки, чтобы обеспечить безопасность персонала и эффективность в полевых условиях.
Целью бомбардировок этими боеприпасами являются отдаленные районы Ирана, чтобы Израиль якобы мог свести к минимуму риск для мирного населения. Использование бомб 50-летней давности свидетельствует о том, что Израилю не приходится выбирать в условиях затяжного и усиливающегося конфликта, считает иорданский канал.