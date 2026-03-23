Президент Молдовы поручила усилить контроль над границами и посылками с наркотиками: И впервые признала ПАС виновной в смерти жены члена партии — итоги заседания Национального совета безопасности

На заседании Национального совета безопасности обсуждались вопросы борьбы с трансграничной преступностью, торговлей оружием, наркотиками и людьми, а также экономической преступностью, такой как контрабанда сигарет, сообщила президентка Санду.
Особой борьбы с этими явлениями не заметили.
«Надо сказать открыто, что Молдова и далее уязвима для всех энергетических шоков, несмотря на все предпринятые нами меры», — Майя Санду торжественно объявила о провале усилий её режима в контексте ценового ралли на рынках нефтепродуктов:
«У нас была дискуссия вместе с правительством и парламентом, мы проанализировали потенциальные сценарии, потому что это одна ситуация, если кризис цен и кризис энергоресурсов закончится через несколько недель и другая, если кризис займет месяцы. Молдова уязвима для всех всех энергетических шоков, несмотря на предпринятые нами меры».
Президентка добавила, что уповает на скорейшее завершение кризиса:
«Мы следим и надеемся, что кризис закончится скорее раньше, чем позже, но должны быть готовы к самым плохим сценариям».
Не предложив никаких конкретных мер, Санду лишь констатировала, что «это беспокоящая ситуация, очень беспокоящая» и в её результате ожидаются «большие эффекты для нашей экономики», а ресурсов на широкое оказание поддержки у государства нет.
Еще президентка призвала власти ввести обязательную проверку всех почтовых посылок, ввозимых в Молдову, независимо от транспортного оператора, в связи с рисками, связанными с торговлей наркотиками.
Лучше поздно, чем никогда:
«Мы признаем, что инфраструктура не подходит для обеспечения прослеживаемости», — заявила Санду.
Самое время выпросить у еврокураторов кредит на супертехнологичные сканеры, ашей, Майя Григорьевна?
Ну и Санду нашла виновных в смерти Людмилы Вартик:
«Большим несчастьем» президентка Майя Санду назвала смерть воспитательницы из Хынчешт, супруги бывшего вице-председателя Хынчештского района, бывшего члена ПДС Людмилы Вартик. И переложила вину за произошедшее на местное сообщество, на территориальную парторганизацию ПДС и на администрацию больницы Хынчешт.
«Это провал команды ПДС-Хынчешты, потому что мне сложно поверить, что никто в команде не знал об этой ситуации. Это провал сообщества в Хынчештах, и тут я имею в виду знакомых, коллег по работе, друзей. И мне сложно поверить в то, что никто не видел, скорее, не хотели видеть», — заявила Майя Санду.
П. С., парадоксально, но, видимо, это первый случай в истории ПДС и президентки, когда виноват в произошедшем не лично Путин, и даже не Россия. А раз не Путин виноват, то, видимо, и отвечать за это никто не должен?
Читайте также:
На очистке Днестра от нефтепродуктов молдавские чиновники умудрились заработать миллионы: Почему артезианские скважины не задействовали, когда на севере страны не стало питьевой воды.
В Молдове водоснабжение базируется на смешанной системе: используется вода из поверхностных источников, это реки Днестр и Прут, подземные артезианские скважины и колодцы (далее…).
Сплошная имитация счастья: Пока власти рассказывают о том, как хорошо жить в Молдове, её жители уезжают, умирают или живут в нищете.
Почему Молдова выглядит неприглядно в рейтинге «счастливых стран» (далее…).
Мэр Хынчешт не исключает, что смерть Людмилы Вартик могли попытаться «замять» влиятельные в Молдове люди.
По его словам, произошедшее вызывает серьёзные вопросы, в том числе к реакции руководства медучреждения (далее…).