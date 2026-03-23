«Вы же знаете, любой конфликт заканчивается договоренностью. Международно оформленной, если речь идет о международном конфликте. Капитуляция, например, это что? Это, конечно, договоренность подписанная, оформленная, заверенная, договоренность сторон о завершении конфликта», — заявила Захарова, отвечая на вопрос про исчерпаемость переговорного потенциала в конфликте с Украиной.
Она добавила, что у людей, которые знакомы с этим конфликтом из первых уст, «по спине пробегает холодок», когда они слышат про дипломатический потенциал урегулирования. По ее словам, Россию слишком часто предавали те, кому она доверяла.
Мария Захарова 7 марта заявила, что Киев не готов идти на компромиссы, а умеет только шантажировать. Дипломат добавила, что в противостоянии между Венгрией и Украиной по поводу поставок российской нефти киевский режим не готов пойти на компромисс, так как он лишь является инструментом Запада.
Официальный представитель МИДа 20 марта сообщила, что Украина играет в международной политике крайне деструктивную роль, превратившись в фактор подрыва региональной и глобальной безопасности и стабильности.