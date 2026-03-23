СМИ: Израиль ускоренными темпами создает буферную зону на юге Ливана

В минувшие выходные Израиль нанес удар по главному мосту, связывающему южный Ливан с остальной частью страны. В понедельник израильские военные нанесли удары еще по двум переправам на реке Литани. В результате израильского воздушного и наземного нападения на Ливан уже погибло более 1000 человек и более миллиона были вынуждены покинуть свои дома, уточняет Asharq Al-Awsat.