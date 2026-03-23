СМИ: Израиль ускоренными темпами создает буферную зону на юге Ливана

Американская газета The New York Times пишет, что на территории Ливана, недалеко от границы, Израиль создает контролируемую буферную зону для «предотвращения угрозы израильским общинам». Однако ливанцы считают, что это может привести к повторной оккупации юга страны. Израильские вооруженные силы с 1978 года неоднократно совершали нападения на Ливан и оккупировали юг страны в 1982−2000 годах, напоминает газета Asharq Al-Awsat.
Кроме того, министр обороны Израиля приказал немедленно разрушить еще несколько мостов через реку Литани на юге Ливана.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и я дали указание Армии обороны Израиля немедленно уничтожить все мосты через реку Литани… чтобы не допустить перемещения террористов «Хезболлы» и оружия на юг.
Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич в понедельник заявил, что река Литани должна стать новой границей между Израилем и Ливаном.
Мы контролируем 55% территории сектора Газа, то же самое мы должны сделать в Ливане. Новой границей между Израилем и Ливаном должна стать река Литани.
В минувшие выходные Израиль нанес удар по главному мосту, связывающему южный Ливан с остальной частью страны. В понедельник израильские военные нанесли удары еще по двум переправам на реке Литани. В результате израильского воздушного и наземного нападения на Ливан уже погибло более 1000 человек и более миллиона были вынуждены покинуть свои дома, уточняет Asharq Al-Awsat.