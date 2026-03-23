Путин подписал закон о запрете на выдворение служащих в ВС России иностранцев

Президент России Владимир Путин 23 марта подписал закон о запрете на административное выдворение иностранцев, которые проходят службу в Вооруженных силах РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

До этого, 18 марта, закон одобрил Совет Федерации (СФ). Документ устанавливает, что к иностранцам, которые служат в ВС РФ, больше не будет применяться административное выдворение за пределы страны.

Согласно закону, если иностранец-военнослужащий совершит правонарушение, за которое предусмотрена депортация, ее заменят на другие виды наказания, например денежный штраф или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Кроме того, депортация не будет работать и в случае правонарушений на спортивных мероприятиях. Теперь за это для служащих в ВС РФ иностранцев предусмотрен запрет на посещения соревнований на срок до семи лет.

Путин 8 марта подписал закон о запрете на выдачу в другие страны для уголовного преследования иностранцев, проходящих службу по контракту в ВС РФ. Согласно новым нормам, иностранному государству будет отказано в выдаче лица для уголовного преследования или исполнения приговора, если запрос касается военнослужащего-контрактника ВС РФ или иных воинских формирований страны.