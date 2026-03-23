Politico: в ЕС боятся, что Трамп может отказаться от поддержки Украины

Больше всего европейские лидеры опасаются, что война Дональда Трампа с Ираном вынудит его бросить Украину, пишет европейское бюро Politico.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Издание утверждает, что в европейских столицах в ужасе от того, что президент США может принять ответные меры против европейских союзников за то, что они отвергли его призывы о помощи на Ближнем Востоке. И в первую очередь Трамп может перекрыть кран оставшейся помощи Киеву, рассказали изданию четыре дипломата ЕС.

В последние дни президент США неоднократно критиковал европейских коллег за нежелание помочь ему разблокировать Ормузский пролив.

«Война в Иране не должна отвлекать наше внимание от поддержки, которую мы оказываем Украине», — заявил на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон.

Глава Белого дома также недвусмысленно связал продолжающееся участие США в НАТО с конфликтом на Ближнем Востоке.

«НАТО — это бумажный тигр! Они жалуются на высокие цены на нефть, которые они вынуждены платить, но не хотят помочь открыть Ормузский пролив … Трусы! Мы запомним это», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Европейские лидеры пытаются избежать окончательного разрыва трансатлантических отношений, говорится в статье. Они рассчитывают, что ограниченной поддержки действий США на Ближнем Востоке будет достаточно, чтобы убедить Трампа придерживаться курса в конфликте с Россией.

Нам нужно показать Трампу, что мы активны на Ближнем Востоке. Это не только в наших интересах, но и в интересах Украины.

Кир Стармер
премьер-министр Великобритании

Ему вторит президент Финляндии Александр Стубб. Он признал, что сейчас между Европой и США «наметилась трещина», о чем он «как ярый проамериканец и трансатлантист» сожалеет, но старается «спасти то, что еще можно спасти».

В Европе обеспокоены тем, что в ходе войны в Иране США активно расходуют ракеты и средства противовоздушной обороны, которые необходимы Украине для защиты от России, заявили четыре дипломата ЕС.

Очевидно, что… Ближний Восток отвлекает внимание от Украины. ОАЭ разбрасываются ракетами Patriot, как конфетами, в то время как Украина отчаянно нуждается в них. Это не должно стать ситуацией «или-или», в которой у США будет достаточно возможностей только для одного конфликта, и в итоге они отвернутся от Украины.

европейский дипломат

В прошлый четверг президент Украины Владимир Зеленский недвусмысленно заявил о таком риске, отметив, что у него «очень плохое предчувствие».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше