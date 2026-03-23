Издание утверждает, что в европейских столицах в ужасе от того, что президент США может принять ответные меры против европейских союзников за то, что они отвергли его призывы о помощи на Ближнем Востоке. И в первую очередь Трамп может перекрыть кран оставшейся помощи Киеву, рассказали изданию четыре дипломата ЕС.
«Война в Иране не должна отвлекать наше внимание от поддержки, которую мы оказываем Украине», — заявил на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон.
«НАТО — это бумажный тигр! Они жалуются на высокие цены на нефть, которые они вынуждены платить, но не хотят помочь открыть Ормузский пролив … Трусы! Мы запомним это», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Европейские лидеры пытаются избежать окончательного разрыва трансатлантических отношений, говорится в статье. Они рассчитывают, что ограниченной поддержки действий США на Ближнем Востоке будет достаточно, чтобы убедить Трампа придерживаться курса в конфликте с Россией.
Нам нужно показать Трампу, что мы активны на Ближнем Востоке. Это не только в наших интересах, но и в интересах Украины.
Ему вторит президент Финляндии Александр Стубб. Он признал, что сейчас между Европой и США «наметилась трещина», о чем он «как ярый проамериканец и трансатлантист» сожалеет, но старается «спасти то, что еще можно спасти».
В Европе обеспокоены тем, что в ходе войны в Иране США активно расходуют ракеты и средства противовоздушной обороны, которые необходимы Украине для защиты от России, заявили четыре дипломата ЕС.
Очевидно, что… Ближний Восток отвлекает внимание от Украины. ОАЭ разбрасываются ракетами Patriot, как конфетами, в то время как Украина отчаянно нуждается в них. Это не должно стать ситуацией «или-или», в которой у США будет достаточно возможностей только для одного конфликта, и в итоге они отвернутся от Украины.
В прошлый четверг президент Украины Владимир Зеленский недвусмысленно заявил о таком риске, отметив, что у него «очень плохое предчувствие».