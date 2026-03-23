Никитин: готовимся принять большое мероприятие — Совет с участием глав регионов ПФО

Совет с участием глав регионов Приволжского федерального округа состоится (0+) в Нижнем Новгороде, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем канале в MAX.
«Тема одна из важнейших — демография на сельских территориях. Нас всех объединяет Волга, которую испокон веков называли “матушкой”. И эту теплоту к материнству, а шире — родительству, нам нужно всем вместе возрождать и поддерживать сегодня», — написал он.
По словам Никитина, в столице ПФО соберутся главы регионов округа, представители федеральных органов власти, чтобы под руководством полпреда Игоря Комарова поделиться опытом в сфере демографии и выработать новые решения для выполнения целей, определенных президентом России.
«Недавно докладывал президенту о мерах поддержки семьи, действующих в регионе. Буду рад поделиться наработками с коллегами, понять, что эффективного удается внедрять соседям. Проблемам сельской демографии — не одно десятилетие. Но это не значит, что можно опустить руки. Мы знаем, как помогает создание комфортной среды и достойных условий жизни, заложенное в национальных проектах. Вижу это лично в ходе поездок», — заявил Глеб Никитин.