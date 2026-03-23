Полковник Ходаренок предрек пагубные последствия для армии США из-за слов Трампа

И то, что Дональд Трамп в войне против Ирана берет пятидневную паузу, заставляет в очередной раз задуматься — а правильно ли глава Белого дома сформулировал военно-политические цели этого вооруженного противостояния? И однозначно ли он ответил на вопрос — возможно ли достижение поставленных целей сугубо военными средствами? Похоже, ни на первый пункт, ни на второй у главы Белого дома однозначных ответов нет. А если бы были, то он не брал бы пятидневной паузы.