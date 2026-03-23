Полковник Ходаренок предрек пагубные последствия для армии США из-за слов Трампа

Президент США Дональд Трамп поручил Министерству обороны отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок разбирался, что стоит за этим заявлением и почему приказы Трампа могут самым пагубным образом сказаться на настрое американских военных.
«С удовольствием сообщаю, что Соединенные Штаты Америки и Иран в течение последних двух дней провели очень хорошие и продуктивные переговоры относительно полного и всестороннего урегулирования наших военных действий на Ближнем Востоке», — написал президент США Дональд Трамп в соцсети TruthSocial.
22 марта глава Белого дома выдвинул Ирану ультиматум, пригрозив уничтожить электростанции страны, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.
В Тегеране не подтвердили факт переговоров с Вашингтоном.
«Между Тегераном и Вашингтоном нет никаких переговоров. Заявления президента США направлены на попытки снизить цены на энергоносители и выиграть время для реализации своих военных планов», — утверждается в заявлении МИД Ирана.
Обратим внимание — ~президент США всего за сутки кардинально изменил свою позицию, самым существенным образом сказывающуюся на ходе военных действий~. И надо прямо сказать, подобное решение Дональда Трампа никак не характеризует его с положительной стороны как верховного главнокомандующего Вооруженными силами США.
Для лидера государства и военного вождя решение наголову разгромить противника должно быть бесповоротным и самым решительным образом, с полным напряжением имеющихся сил и средств, доведено до конца. Стремление к победе должно быть в голове и сердце каждого верховного главнокомандующего. И он должен внушить эту решимость всем своим подчиненным. По-другому воевать просто нельзя.
А тут — решение снести с лица земли иранские электростанции и энергетическую инфраструктуру, и менее чем через сутки — отложить любые военные удары по этим целям. Крылатое выражение «приказ — контрприказ (отмена ранее отданных указаний) — беспорядок» в этом случае весьма близко к истине.
И подобная практика работы верховного главнокомандующего Вооруженными силами США может самым пагубным образом сказаться на настрое и морально-психологическом состоянии подчиненных войск (сил). Если, к примеру, раньше подчиненные Дональда Трампа руководствовались правилом «приказ верховного — приказ Америки», то теперь стержневым стилем работы бойцов и командиров ВС США на Ближнем Востоке запросто может стать «погоди выполнять — отменят».
Что значит приказ Трампа?
Вернемся к решению Дональда Трампа «отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней». В этих словах есть определенные неточности. Хорошо, по электростанциям отложить. А по остальным объектам на территории Исламской Республики? Командным пунктам, узлам связи, группировкам войск, стартовым позициям ракетных войск, предприятиям ОПК — продолжать? Или тоже отложить на пять дней?
Однозначной определенности в словах главы Белого дома нет. А если Трамп в таком же стиле диктует своим штабам тексты оперативных директив? Любые слова верховного главнокомандующего для подчиненных должны по определению исключать любую двойственность и все то, что может быть неверно истолковано.
И то, что Дональд Трамп в войне против Ирана берет пятидневную паузу, заставляет в очередной раз задуматься — а правильно ли глава Белого дома сформулировал военно-политические цели этого вооруженного противостояния? И однозначно ли он ответил на вопрос — возможно ли достижение поставленных целей сугубо военными средствами? Похоже, ни на первый пункт, ни на второй у главы Белого дома однозначных ответов нет. А если бы были, то он не брал бы пятидневной паузы.
Вполне вероятно, что у самых преданных сторонников Дональда Трампа начинают возникать сомнения в отношении полководческих данных главы Белого дома, и даже у адептов президента США пока только в голове начинают крутиться фразы типа: «Нет, он явно не Евгений Савойский, ни Густав Адольф, ни Гельмут Мольтке».
А ведь Трампу как воздух нужна убедительная победа в этой войне. И, решившись опробовать свои силы и возможности на таком серьезном и опасном противнике как Иран, глава Белого дома поставил на карту если не все, то очень многое. ~Соединенные Штаты второго Афганистана ему не простят. И Байденом в этом случае прикрыться будет невозможно~.
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
