Полковник Ходаренок предрек пагубные последствия для армии США из-за слов Трампа

Президент США Дональд Трамп поручил Министерству обороны отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок разбирался, что стоит за этим заявлением и почему приказы Трампа могут самым пагубным образом сказаться на настрое американских военных.

Источник: Газета.Ру

«С удовольствием сообщаю, что Соединенные Штаты Америки и Иран в течение последних двух дней провели очень хорошие и продуктивные переговоры относительно полного и всестороннего урегулирования наших военных действий на Ближнем Востоке», — написал президент США Дональд Трамп в соцсети TruthSocial.

22 марта глава Белого дома выдвинул Ирану ультиматум, пригрозив уничтожить электростанции страны, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.

В Тегеране не подтвердили факт переговоров с Вашингтоном.

«Между Тегераном и Вашингтоном нет никаких переговоров. Заявления президента США направлены на попытки снизить цены на энергоносители и выиграть время для реализации своих военных планов», — утверждается в заявлении МИД Ирана.

Обратим внимание — ~президент США всего за сутки кардинально изменил свою позицию, самым существенным образом сказывающуюся на ходе военных действий~. И надо прямо сказать, подобное решение Дональда Трампа никак не характеризует его с положительной стороны как верховного главнокомандующего Вооруженными силами США.

Для лидера государства и военного вождя решение наголову разгромить противника должно быть бесповоротным и самым решительным образом, с полным напряжением имеющихся сил и средств, доведено до конца. Стремление к победе должно быть в голове и сердце каждого верховного главнокомандующего. И он должен внушить эту решимость всем своим подчиненным. По-другому воевать просто нельзя.

А тут — решение снести с лица земли иранские электростанции и энергетическую инфраструктуру, и менее чем через сутки — отложить любые военные удары по этим целям. Крылатое выражение «приказ — контрприказ (отмена ранее отданных указаний) — беспорядок» в этом случае весьма близко к истине.

И подобная практика работы верховного главнокомандующего Вооруженными силами США может самым пагубным образом сказаться на настрое и морально-психологическом состоянии подчиненных войск (сил). Если, к примеру, раньше подчиненные Дональда Трампа руководствовались правилом «приказ верховного — приказ Америки», то теперь стержневым стилем работы бойцов и командиров ВС США на Ближнем Востоке запросто может стать «погоди выполнять — отменят».

Что значит приказ Трампа?

Вернемся к решению Дональда Трампа «отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней». В этих словах есть определенные неточности. Хорошо, по электростанциям отложить. А по остальным объектам на территории Исламской Республики? Командным пунктам, узлам связи, группировкам войск, стартовым позициям ракетных войск, предприятиям ОПК — продолжать? Или тоже отложить на пять дней?

Однозначной определенности в словах главы Белого дома нет. А если Трамп в таком же стиле диктует своим штабам тексты оперативных директив? Любые слова верховного главнокомандующего для подчиненных должны по определению исключать любую двойственность и все то, что может быть неверно истолковано.

И то, что Дональд Трамп в войне против Ирана берет пятидневную паузу, заставляет в очередной раз задуматься — а правильно ли глава Белого дома сформулировал военно-политические цели этого вооруженного противостояния? И однозначно ли он ответил на вопрос — возможно ли достижение поставленных целей сугубо военными средствами? Похоже, ни на первый пункт, ни на второй у главы Белого дома однозначных ответов нет. А если бы были, то он не брал бы пятидневной паузы.

Вполне вероятно, что у самых преданных сторонников Дональда Трампа начинают возникать сомнения в отношении полководческих данных главы Белого дома, и даже у адептов президента США пока только в голове начинают крутиться фразы типа: «Нет, он явно не Евгений Савойский, ни Густав Адольф, ни Гельмут Мольтке».

А ведь Трампу как воздух нужна убедительная победа в этой войне. И, решившись опробовать свои силы и возможности на таком серьезном и опасном противнике как Иран, глава Белого дома поставил на карту если не все, то очень многое. ~Соединенные Штаты второго Афганистана ему не простят. И Байденом в этом случае прикрыться будет невозможно~.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).
Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980−1983).
Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986−1988).
Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988−1992).
Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992−2000).
Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).
Обозреватель «Независимой газеты» (2000−2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010−2015).

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше