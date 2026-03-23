МИД РФ: разбой и беспредел Запада в Балтийском море не останется без реакции

Россия будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для обеспечения свободы судоходства в Мировом океане, заявили сегодня в МИД РФ. В ведомстве подчеркнули неприемлемость ситуации, при которой зарубежные страны «безнаказанно останавливают и препровождают в свои порты неугодные им суда, обвиняя их в нарушении каких-то “международных” санкций». Ранее председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявлял, что Россия изучает возможность размещения на торговых судах специальных средств защиты.