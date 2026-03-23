Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Ирана заявил, что не принял предложения США о переговорах

Иран в последние дни получал через посредников требования США о начале переговоров, но не согласился на контакты. Об этом заявил представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи. О контактах между странами сообщал президент США Дональд Трамп.

Источник: AP 2024

«У нас не было переговоров с США. В течение последних нескольких дней поступили послания от ряда дружественных стран по поводу требований США о переговорах, направленных на окончание войны, на которые был дан ответ в соответствии с принципиальной позицией страны», — сказал Багаи агентству IRNA.

Дональд Трамп 23 марта заявил, что по итогам прошедших с Ираном контактов поручил Пентагону не наносить удары по иранской энергетической инфраструктуре в ближайшие пять дней. Источник The Jerusalem Post и Axios уточнил, что с иранской стороны переговоры ведет Мохаммед-Багер Галибаф. Источник Axios рассказал, что контакты велись при посредничестве Пакистана, Турции и Египта, которые планируют организовать личную встречу сторон на этой неделе.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше