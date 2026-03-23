МИД Ирана заявил, что не принял предложения США о переговорах

Дональд Трамп 23 марта заявил, что по итогам прошедших с Ираном контактов поручил Пентагону не наносить удары по иранской энергетической инфраструктуре в ближайшие пять дней. Источник The Jerusalem Post и Axios уточнил, что с иранской стороны переговоры ведет Мохаммед-Багер Галибаф. Источник Axios рассказал, что контакты велись при посредничестве Пакистана, Турции и Египта, которые планируют организовать личную встречу сторон на этой неделе.