МИД Ирана заявил, что не принял предложения США о переговорах

«У нас не было переговоров с США. В течение последних нескольких дней поступили послания от ряда дружественных стран по поводу требований США о переговорах, направленных на окончание войны, на которые был дан ответ в соответствии с принципиальной позицией страны», — сказал Багаи агентству IRNA.
Дональд Трамп 23 марта заявил, что по итогам прошедших с Ираном контактов поручил Пентагону не наносить удары по иранской энергетической инфраструктуре в ближайшие пять дней. Источник The Jerusalem Post и Axios уточнил, что с иранской стороны переговоры ведет Мохаммед-Багер Галибаф. Источник Axios рассказал, что контакты велись при посредничестве Пакистана, Турции и Египта, которые планируют организовать личную встречу сторон на этой неделе.