В Иране призвали Трампа смотреть на небо и ждать новых сюрпризов

«Иран запланировал на ближайшие дни новые сюрпризы, реализация которых может привести к очень серьезным последствиям», — говорится в материале.
Источник также посоветовал Трампу следить за тем, что происходит вокруг.
«Трампу следует на время отложить телефон и социальные сети и с этого момента смотреть только на небо, фондовый рынок и цены на нефть», — говорится в публикации.
В понедельник американский президент заявил, что поручил приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана, утверждая, что за последние два дня Вашингтон и Тегеран провели «очень позитивные и продуктивные» переговоры, которые продолжат в течение недели. При этом МИД Ирана опроверг, что вел переговоры с Вашингтоном, однако подтвердил, что получал послания через посредников о желании урегулировать конфликт путем диалога.
Накануне Трамп выдвинул ультиматум исламской республике, пригрозив уничтожением всех иранских электростанций, если Тегеран полностью не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.
Кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет четвертую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.