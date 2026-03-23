Орбан рассказал, как можно спасти Европу

«Мы должны сказать “нет” ошибочному “зеленому” переходу, “нет” — санкциям, “нет” — миграции, “нет” — войне и членству Украины в ЕС. Только так мы сможем спасти Европу», — сказал глава правительства.
Он считает, что Евросоюз оказался в состоянии упадка из-за ошибочной политики своего руководства, придерживающегося леволиберальных взглядов, и поэтому ему на смену должны прийти правоконсервативные политики. «Мы не скрываем того факта, что хотим взять под контроль Европейский союз и провести преобразования в его штаб-квартире в Брюсселе», — заявил Орбан.
По его мнению, этого требует ситуация в Европе, которая характеризуется «провалами в сфере экономики, стремительным падением промышленного производства, необратимым ростом нелегальной миграции и энергетическим кризисом». «Брюссельская левая элита слабеет день ото дня», но левые по-прежнему доминирует в Западной Европе, хотя в ее центральной части продолжается укрепление патриотических сил, утверждал премьер.
В связи с этим он призвал своих политических единомышленников вести борьбу на национальных выборах в своих странах и уже сейчас думать о следующих выборах в Европарламент, которые состоятся в 2029 году. В Венгрии парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство, назначены на 12 апреля.
О «Патриотах Европы»
Политическое объединение «Патриоты Европы» было основано в 2024 году лидерами Австрийской партии свободы, партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и чешского движения АNO («Акция недовольных граждан») Гербертом Киклем, Виктором Орбаном и Андреем Бабишем. В Европарламенте была создана одноименная фракция с участием депутатов от этих партий, к которым присоединились коллеги из правоконсервативных объединений других европейских стран. Ее председателем был избран лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла.
На встрече в Будапеште присутствовали Кикль, лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини, глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» во Франции Марин Ле Пен, руководитель испанской «Вокс» Сантьяго Абаскаль, лидер Партии свободы (Нидерланды) Герт Вилдерс. Бабиш, занимающий сейчас пост премьера Чехии, прислал приветствие по видеосвязи.
Мероприятие в Будапеште должно было послужить сплочению европейских правоконсервативных сил и продемонстрировать поддержку Орбану накануне выборов в Венгрии, где ему противостоит оппозиционная партия «Тиса». Ее возглавляет бывший правительственный чиновник евродепутат Петер Мадьяр, на которого делает ставку руководство ЕС.