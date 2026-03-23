Захарова заявила, что РФ соблюдает стратегические договоренности с Ираном

Дипломат выступила на встрече с участниками СВО в Центральном доме российской армии.

Источник: Аргументы и факты

Российская сторона соблюдает зафиксированные в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве договоренности с Ираном, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы обозначили наши стратегические отношения с Ираном. Мы их не нарушаем. Мы, кстати, одна из немногих стран, которые назвали вещи своими именами», — сказала она на встрече с участниками СВО в Центральном доме российской армии.

Захарова подчеркнула, что Россия свои обязательства по этому договору не нарушила и исходит именно из той логики, которая заложена в этом документе.

Напомним, 17 декабря 2025 года глава МИД России Сергей Лавров сообщил о подписании договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном, который закрепляет особый статус их сотрудничества и определяет ориентиры на 20-летнюю перспективу. В нем, в частности, говорится, что если одна из сторон подвергнется агрессии, другая сторона не должна оказывать никакой военной или другой помощи агрессору и будет содействовать урегулированию конфликта на основе Устава ООН и других норм международного права.

Ранее издание «360» сообщило, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре выразил признательность российскому коллеге Сергею Лаврову за разностороннюю помощь России на фоне атак со стороны США и Израиля.

