Захарова заявила, что РФ соблюдает стратегические договоренности с Ираном

Напомним, 17 декабря 2025 года глава МИД России Сергей Лавров сообщил о подписании договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном, который закрепляет особый статус их сотрудничества и определяет ориентиры на 20-летнюю перспективу. В нем, в частности, говорится, что если одна из сторон подвергнется агрессии, другая сторона не должна оказывать никакой военной или другой помощи агрессору и будет содействовать урегулированию конфликта на основе Устава ООН и других норм международного права.