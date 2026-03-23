Слова Трампа о паузе в ударах по Ирану назвали признанием поражения в войне

Заявление президента США Дональда Трампа о приостановке ударов по Ирану на пять дней говорит о поражении Штатов в рамках этого конфликта, сообщил в беседе с aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.
Напомним, Трамп заявил, что приостанавливает удары по иранским энергообъектам на пять дней после «продуктивных переговоров» с Тегераном. В Иране, однако, уточнили, что никаких переговоров не было.
Примечательно, что накануне американский лидер выдвинул ультиматум Ирану и потребовал открыть Ормузский пролив в течение 48 часов. В противном случае Трамп пригрозил уничтожить электростанции Ирана.
«Трамп почувствовал, что ситуация складывается не в пользу США. Он видит, что Иран сопротивляется, да и чуйка бизнесмена его не подводит. Эти пять дней нужны Соединенным Штатам, чтобы поразмыслить, как действовать дальше. Трамп будет оценивать, введет ли Иран зеркальный мораторий и продолжит ли наносить удары. Были и заявления о возможной наземной операции, но она также чревата для самих Соединенных Штатов потерями. В результате может много гробов прийти обратно в Америку. А Трампу нужно сохранить лицо. Вот он и пытается», — пояснил эксперт.
Перенджиев отметил, что Израиль и США за время конфликта истратили ресурсы, а ситуация только продолжает усугубляться.
«Задача США не решена. Они заявили о переговорах с Ираном, которых не было. Значит, теперь они действительно должны провести переговоры и приостановить боевые действия. Переговоры инициируют Штаты. Это в какой-то мере поражение США и победа Ирана», — пояснил он.
Ранее Трамп заявил, что США заберут у Ирана обогащенный уран в случае сделки.