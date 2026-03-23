Кулеба: Украина будет повышать налоги ради вступления в ЕС

Экс-глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киеву придётся повышать налоги, поскольку выполнение требований МВФ и ЕС это — обязательное условие для получения финансовой помощи и продвижения по пути вступления в Евросоюз.

Источник: Аргументы и факты

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что повышение налогов в стране — вынужденная мера, продиктованная требованиями МВФ и Евросоюза как условие для получения финансовой помощи и продвижения по пути вступления в ЕС.

«МВФ говорит: чтобы я дал вам деньги — сделайте вот это. Там прямо написано: повысьте налоги. ЕС говорит: чтобы мы дали вам ещё больше денег — выполните условие МВФ. А поскольку вы ещё хотите вступить в Евросоюз, если этого не сделаете — не вступите. Поэтому у нас нет выбора в той реальности, в которой мы живём», — приводит слова Кулебы издание «Страна».

Ранее сообщалось, что на Украине сложилась критическая ситуация с пенсионным обеспечением. Порядка 7 миллионов граждан получают выплаты, которые не дотягивают даже до официального прожиточного минимума.

