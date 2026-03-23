Tasnim: Иран в ближайшие дни намерен преподнести Трампу «несколько сюрпризов»

Напомним, что заявление Дональда Трампа о временной приостановке ударов по иранской энергетической инфраструктуре вызвало резонанс в мировых СМИ и мгновенно отразилось на рынках. Однако в самом Иране эту версию опровергли. Власти республики заявили, что никаких переговоров с Вашингтоном не было, а слова Трампа назвали попыткой повлиять на рынок и выиграть время для дальнейших действий.