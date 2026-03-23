Украина пока не допустила европейских экспертов до осмотра «Дружбы»

В Киеве проблему с прокачкой нефти объяснили повреждением трубопровода и продолжающимися ремонтными работами. В свою очередь, Будапешт утверждал, что Украина прекратила поставки по политическим причинам. В ответ Венгрия заблокировала предоставление Киеву кредита от ЕС на сумма €90 млрд. Венгерский премьер Виктор Орбан пригрозил сохранить вето до тех пор, пока Украина не возобновит работу нефтепровода «Дружба».