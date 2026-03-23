Украина пока не допустила европейских экспертов до осмотра «Дружбы»

Власти Украины все еще не предоставили европейским экспертам разрешение посетить место повреждения нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на собственные источники.

Источник: AP 2024

На прошлой неделе Киев согласился принять техническую поддержку и финансирование со стороны Евросоюза для ремонта нефтепровода «Дружба». Помощь подразумевает отправку европейских экспертов для осмотра трубопровода.

По данным «Европейской правды», группа экспертов уже прибыла в Киев. Они должны осмотреть место повреждения, чтобы оценить время и стоимость восстановления нефтепровода. Для допуска к трубопроводу эксперты должны пройти проверку безопасности, которую инициировала украинская сторона.

При этом в Европейской комиссии не смогли предоставить информацию о том, когда эксперты смогут осмотреть «Дружбу».

«У меня нет обновленной информации по этой миссии, которую я могла бы вам предоставить», — заявила пресс-секретарь ЕК по Анна-Кайса Итконен на брифинге 23 марта.

О повреждении трубопровода «Дружба» и приостановке поставок нефти по нему в Венгрию и Словакию министерство экономики Словакии сообщило 13 февраля. При этом, как подчеркнула венгерская MOL, российская нефть не поступает в Венгрию с 27 января. Будапешт обвинил в атаке Украину.

В Киеве проблему с прокачкой нефти объяснили повреждением трубопровода и продолжающимися ремонтными работами. В свою очередь, Будапешт утверждал, что Украина прекратила поставки по политическим причинам. В ответ Венгрия заблокировала предоставление Киеву кредита от ЕС на сумма €90 млрд. Венгерский премьер Виктор Орбан пригрозил сохранить вето до тех пор, пока Украина не возобновит работу нефтепровода «Дружба».

