Украина пока не допустила европейских экспертов до осмотра «Дружбы»

На прошлой неделе Киев согласился принять техническую поддержку и финансирование со стороны Евросоюза для ремонта нефтепровода «Дружба». Помощь подразумевает отправку европейских экспертов для осмотра трубопровода.
По данным «Европейской правды», группа экспертов уже прибыла в Киев. Они должны осмотреть место повреждения, чтобы оценить время и стоимость восстановления нефтепровода. Для допуска к трубопроводу эксперты должны пройти проверку безопасности, которую инициировала украинская сторона.
При этом в Европейской комиссии не смогли предоставить информацию о том, когда эксперты смогут осмотреть «Дружбу».
«У меня нет обновленной информации по этой миссии, которую я могла бы вам предоставить», — заявила пресс-секретарь ЕК по Анна-Кайса Итконен на брифинге 23 марта.
О повреждении трубопровода «Дружба» и приостановке поставок нефти по нему в Венгрию и Словакию министерство экономики Словакии сообщило 13 февраля. При этом, как подчеркнула венгерская MOL, российская нефть не поступает в Венгрию с 27 января. Будапешт обвинил в атаке Украину.
В Киеве проблему с прокачкой нефти объяснили повреждением трубопровода и продолжающимися ремонтными работами. В свою очередь, Будапешт утверждал, что Украина прекратила поставки по политическим причинам. В ответ Венгрия заблокировала предоставление Киеву кредита от ЕС на сумма €90 млрд. Венгерский премьер Виктор Орбан пригрозил сохранить вето до тех пор, пока Украина не возобновит работу нефтепровода «Дружба».