Захарова: Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине

Российская сторона никогда не отказывалась от проведения мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в беседе с журналистами заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Россия никогда не отказывалась от переговоров, какими бы сложными не были наши региональные здесь вызовы или мировые дела. Это безусловный императив. Мы из него исходим», — подчеркнула дипломат.
По словам Захаровой, сейчас российская сторона ведет разные переговоры, которые затрагивают гуманитарную тему. Представитель МИД также раскритиковала Западную Европу, которая игнорирует совершаемые киевским режимом акты международного терроризма.
Ранее KP.RU сообщал, что Мария Захарова прокомментировала возможный сценарий завершения конфликта на Украине. Как заявила дипломат, боевые действия, вероятно, закончатся капитуляцией киевского режима.