МИД РФ обвинил Европу в соучастии в атаке на газовоз «Арктик Метагаз»

В МИД указали, что Запад, который задерживает российские суда, используя при этом не имеющий юридического статуса в международном праве термин «теневой флот», пытается лишить Россию доходов от глобальной торговли. В ведомстве указали, что такие действия считают «разбоем на морских коммуникациях», что неприемлемо и недопустимо с точки зрения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. В Москве заявили, что намерены использовать все доступные средства для защиты принципа свободы судоходства.