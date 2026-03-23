МИД РФ обвинил Европу в соучастии в атаке на газовоз «Арктик Метагаз»

Российское министерство иностранных дел выступило к резким осуждением задержания судов РФ западными странами и обвинило Европу в соучастии в теракте Киева на СПГ-танкер «Арктик Метагаз» в Средиземном море.
«Вопиющий случай нарушения международного права — террористическая атака безэкипажными катерами и беспилотниками на СПГ-танкер “Арктик Метагаз” под российским флагом в Средиземном море», — говорится в заявлении МИД РФ.
В министерстве обратили внимание, что на одна из стран Европы не осудила подобные действия украинских подопечных.
«В этом случае Европа становится непосредственным соучастником бесчинств киевского режима», — подчеркнуло российское внешнеполитическое ведомства.
В МИД указали, что Запад, который задерживает российские суда, используя при этом не имеющий юридического статуса в международном праве термин «теневой флот», пытается лишить Россию доходов от глобальной торговли. В ведомстве указали, что такие действия считают «разбоем на морских коммуникациях», что неприемлемо и недопустимо с точки зрения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. В Москве заявили, что намерены использовать все доступные средства для защиты принципа свободы судоходства.
Напомним, в Минтрансе РФ сообщили, что 3 марта безэкипажные катера Украины атаковали российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море. Все члены экипажа были спасены, при этом два моряка получили ожоги. Их доставили в медучреждение Ливии. 10 марта заведующий консульским отделом посольства России в Ливии Никита Барченков сообщил, что двух пострадавших россиян доставили в Москву.