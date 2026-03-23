Трамп заявил об уничтожении 158 кораблей Ирана

«Мы разрушили их оборонно-промышленный комплекс, ликвидируем их ВМС, 158 кораблей уничтожены» — сказал американский президент, выступая на мероприятии в Мемфисе (штат Теннесси).
Американский лидер также заявил, что запуски иранских беспилотников и ракет якобы сократились более чем на 90%.
США и Израиль начали 28 февраля военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. При этом руководство США открыто призвало население Ирана выступить против собственного правительства и захватить власть. В результате ударов погибли прежний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики. Иран начал ответные операции против Израиля и объектов США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.