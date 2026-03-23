Трамп заявил об уничтожении 158 кораблей Ирана

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты с начала военной операции против Ирана уничтожили 158 кораблей исламской республики. С таким утверждением выступил американский президент Дональд Трамп.

«Мы разрушили их оборонно-промышленный комплекс, ликвидируем их ВМС, 158 кораблей уничтожены» — сказал американский президент, выступая на мероприятии в Мемфисе (штат Теннесси).

Американский лидер также заявил, что запуски иранских беспилотников и ракет якобы сократились более чем на 90%.

США и Израиль начали 28 февраля военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. При этом руководство США открыто призвало население Ирана выступить против собственного правительства и захватить власть. В результате ударов погибли прежний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики. Иран начал ответные операции против Израиля и объектов США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
