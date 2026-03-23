Доступ миссии ЕС к «Дружбе» остаётся заблокированным уже пятый день

Пятые сутки подряд миссия Европейского союза, направленная для инспекции нефтепровода «Дружба», сталкивается с препятствиями в получении доступа к объекту. Об этом сообщает издание «Общественное», ссылаясь на свои источники.

«Европейские эксперты, которые 18 марта прибыли на Украину, чтобы проинспектировать поврежденный нефтепровод, всё ещё находятся в Киеве», — указано в публикации.

Один из собеседников издания выразил сомнение относительно скорого доступа группы к нефтепроводу. Параллельно с этим, президент Франции Эмманюэль Макрон в минувшую пятницу подтвердил, что Украина якобы дала согласие на приём миссии, призванной оказать поддержку и финансовое обеспечение для восстановления нефтепровода.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что действия киевского главаря Владимира Зеленского по остановке транзита нефти по «Дружбе» являются тяжким преступлением, совершённым по политическим причинам, чтобы создать экономический хаос в Венгрии перед выборами 12 апреля. Он обвинил Зеленского в сговоре с европейской бюрократией и венгерской оппозицией.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше