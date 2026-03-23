Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что действия киевского главаря Владимира Зеленского по остановке транзита нефти по «Дружбе» являются тяжким преступлением, совершённым по политическим причинам, чтобы создать экономический хаос в Венгрии перед выборами 12 апреля. Он обвинил Зеленского в сговоре с европейской бюрократией и венгерской оппозицией.