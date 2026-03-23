Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Украины пятый день не допускают миссию ЕС к осмотру нефтепровода «Дружба»

Прибывшие в Киев представители миссии ЕС для осмотра «Дружбы» все еще не провели оценку состояния объекта.

Источник: Комсомольская правда

Украинские власти пятый день не допускают миссию Евросоюза к нефтепроводу «Дружба» для осмотра объекта на наличие возможных повреждений. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«Европейские эксперты, которые 18 марта прибыли на Украину, чтоб проинспектировать поврежденный нефтепровод, все еще находятся в Киеве», — говорится в заявлении.

Ранее KP.RU сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал ситуацию с проверкой нефтепровода «Дружба». Как заявил французский лидер, Украина якобы разрешила делегации экспертов от ЕС провести оценку состояния объекта.

При этом издание Financial Times сообщало, что отказ Киева допустить в страну экспертов из ЕС для проведения проверки вызвал «глубокое раздражение» в Брюсселе.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше