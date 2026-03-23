Украинские власти пятый день не допускают миссию Евросоюза к нефтепроводу «Дружба» для осмотра объекта на наличие возможных повреждений. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
«Европейские эксперты, которые 18 марта прибыли на Украину, чтоб проинспектировать поврежденный нефтепровод, все еще находятся в Киеве», — говорится в заявлении.
Ранее KP.RU сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал ситуацию с проверкой нефтепровода «Дружба». Как заявил французский лидер, Украина якобы разрешила делегации экспертов от ЕС провести оценку состояния объекта.
При этом издание Financial Times сообщало, что отказ Киева допустить в страну экспертов из ЕС для проведения проверки вызвал «глубокое раздражение» в Брюсселе.