Самарское предприятие наградили орденом Александра Невского

Самарское предприятие ОДК-Кузнецов удостоили орденом Александра Невского, который является высокой государственной наградой. Его присудили за реализацию стратегически важных проектов для развития авиационного двигателестроения страны. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил работников предприятия.
«Это не только признание заслуг, но и знак огромного доверия и больших ожиданий. Впереди у коллектива — серьезные задачи. Поздравляю коллектив предприятия, его ветеранов. Ваша работа — это вклад в будущее России, в ее суверенитет и безопасность», — написал глава региона.
Завод, производящий двигатели для авиации и ракетные двигатели для космических программ, ранее дважды награждался орденом Ленина, а также орденами Красного Знамени и Трудового Красного Знамени. Орден Александра Невского стал пятой по счету наградой предприятия.