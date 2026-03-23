Умер бывший посол России в Эстонии Алексей Глухов

На 91-м году жизни умер дипломат Алексей Глухов, занимавший пост посла России в Эстонии и Люксембурге.

Источник: Аргументы и факты

Бывший чрезвычайный и полномочный посол России в Эстонии Алексей Глухов умер на 91-м году жизни, сообщили в МИД РФ.

«23 марта на 91-м году жизни скончался чрезвычайный и полномочный посол в отставке Глухов Алексей Ильич», — говорится в сообщении.

Глухов родился 16 мая 1935 года. После окончания МГИМО в 1953 году начал работу в бюро переводов МИД СССР.

Позднее он перешел на европейское направление и занимал ряд дипломатических должностей. В разные годы работал советником-посланником посольства СССР во Франции, а также послом в Люксембурге и Эстонии.

Его деятельность была отмечена государственными наградами.

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Франции Лионель Жоспен умер на 89-м году жизни.