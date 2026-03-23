Умер бывший посол России в Эстонии Алексей Глухов

Бывший чрезвычайный и полномочный посол России в Эстонии Алексей Глухов умер на 91-м году жизни, сообщили в МИД РФ.
«23 марта на 91-м году жизни скончался чрезвычайный и полномочный посол в отставке Глухов Алексей Ильич», — говорится в сообщении.
Глухов родился 16 мая 1935 года. После окончания МГИМО в 1953 году начал работу в бюро переводов МИД СССР.
Позднее он перешел на европейское направление и занимал ряд дипломатических должностей. В разные годы работал советником-посланником посольства СССР во Франции, а также послом в Люксембурге и Эстонии.
Его деятельность была отмечена государственными наградами.
