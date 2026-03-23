Лукашенко разрешил две бесплатные попытки ЭКО в Беларуси и условия для них

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 марта подписал указ «О проведении экстракорпорального оплодотворения».
Как сообщает пресс-служба главы республики, этот документ развивает действующую программу господдержки по ЭКО. Указ, основные положения которого вступят в силу через три месяца после официального опубликования, расширит доступность вспомогательных репродуктивных технологий для женщин.
«Указом предполагается проведение двух бесплатных попыток ЭКО вместо одной. Воспользоваться ими смогут не только замужние женщины, но и те, кто не состоит в браке», — приводится одно из важнейших новшеств.
Две попытки ЭКО предоставят при соблюдении ряда важных условий. Среди прочего это возраст женщины. Он не должен превышать 40 лет. Также учтут как наличие медпоказаний к экстракорпоральному оплодотворению, так и отсутствие противопоказаний к процедуре.
«В случае если первая предоставленная бесплатного пытка ЭКО была успешной и беременность завершилась рождением ребенка, за женщиной сохраняется право на вторую процедуру ЭКО на бюджетной основе до достижения ею возраста 49 лет», — уточняют в пресс-службе Александра Лукашенко.
ЭКО по-прежнему будут проводить только в госучреждениях здравоохранения, входящих в перечень Совета министров.
Также отмечается, что по действующей программе ЭКО в Беларуси родились 2528 детей. Государством на этот аспект направлено около 28 миллионов рублей.
