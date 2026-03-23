Axios: встреча США и Ирана может состояться на этой неделе в Исламабаде

Встреча высокопоставленных представителей США и Ирана может состояться в Исламабаде, столице Пакистана, уже на этой неделе.

Источник: Аргументы и факты

Высокопоставленная встреча между американскими и иранскими представителями может пройти в пакистанской столице Исламабаде уже в текущую неделю. Об этом информирует источник портала Axios, ссылающийся на израильского чиновника.

Как передаёт Axios, в настоящий момент посреднические государства, включая Турцию, Египет и Пакистан, осуществляют консультации для подготовки данного саммита.

По предварительным данным, ключевой фигурой со стороны США может выступить вице-президент Джей Ди Вэнс. Руководство иранской делегации, предположительно, примет на себя председатель парламента Мохаммед-Багер Галибаф.

23 марта президент Соединённых Штатов заявил, что между Вашингтоном и Тегераном прошли «конструктивные и успешные» переговоры. Он дал обещание приостановить на пятидневный срок любые удары по объектам Исламской Республики, в частности по энергосистеме и инфраструктуре, — на период проведения дальнейших переговоров.

