В Госдуме разработали проект закона о гарантиях цифровых прав граждан России

Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который направлен на защиту прав граждан в интернете. В проекте предлагается закрепить за пользователями право на доступ к сети, свободу выражения мнений, свободу выбора способов общения и защиту персональных данных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу партии Леонида Слуцкого.
«Людям нужны гарантии, что они и дальше смогут использовать цифровую инфраструктуру и связь. Ведь они давно легли в основу нашей привычной жизни и работы», — заявил депутат.
Слуцкий пояснил, что идея возникла в ответ на обращения граждан, обеспокоенных ограничениями в использовании интернета и мобильной связи. Законопроект содержит положения о праве каждого пользователя на доступ к сети, на свободу выражения мнений в интернете, на выбор методов общения, а также на защиту конфиденциальности и персональных данных. В ближайшее время проект будет доработан.
Также Слуцкий подчеркнул, что первые обсуждения законопроекта состоятся в Государственной думе. К работе над документом будут привлечены профильные сообщества, эксперты и представители бизнеса. После этого текст законопроекта будет рассмотрен на уровне региональных законодательных собраний.
Ранее KP.RU сообщил, что в СПЧ, при этом, считают ограничения работы интернета оправданной мерой, необходимой для обеспечения безопасности.