В Госдуме разработали проект закона о гарантиях цифровых прав граждан России

Слуцкий пояснил, что идея возникла в ответ на обращения граждан, обеспокоенных ограничениями в использовании интернета и мобильной связи. Законопроект содержит положения о праве каждого пользователя на доступ к сети, на свободу выражения мнений в интернете, на выбор методов общения, а также на защиту конфиденциальности и персональных данных. В ближайшее время проект будет доработан.