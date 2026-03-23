Трамп заявил об отказе Ирана от создания ядерного оружия

Иран отказался от идеи создания ядерного оружия, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, в ближайшие пять дней станет ясно, возможно ли мирное соглашение между Вашингтоном и Тегераном. Шансы заключить перемирие «очень высоки», добавил американский президент.

Источник: AP 2024

«Я думаю, что есть очень большая вероятность того, что мы в итоге заключим сделку. Это вполне может оказаться выгодной сделкой для всех», — сказал Трамп на выступлении в Мемфисе (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

23 марта Дональд Трамп заявил, что США ведут переговоры с «главным человеком» в Иране, но не с верховным лидером страны Моджтабой Хаменеи. На этой неделе запланированы переговоры США и Ирана в Пакистане, утверждает Ynet. По информации издания, американская сторона рассчитывает урегулировать конфликт до 9 апреля.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше