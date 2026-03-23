«Поступила информация о варварском обстреле со стороны киевского режима. В результате удара по поселку городского типа Михайловка Михайловского муниципального округа повреждены шесть домовладений. К сожалению, есть погибшие — женщина 1955 года рождения», — написал Балицкий в Telegram-канале.
В Запорожской области мирная жительница погибла в результате обстрела ВСУ
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела ВСУ в поселке Михайловка Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.